O presidente da Câmara de Guarapari, Wendel Lima, realizou nesta quinta-feira, dia 11 de maio, uma reunião para anunciar uma revisão no salário dos servidores efetivos e um reajuste no dos estagiários. Segundo informações divulgadas durante a sessão, o aumento será de 5,47% para os servidores efetivos e de 25% e 14,29% para os estagiários de nível médio e superior, respectivamente.

Reconhecimento. De acordo com o presidente Wendel Lima, o aumento é resultado de um trabalho conjunto entre os todos os vereadores que buscam valorizar e reconhecer o trabalho dos servidores públicos. “Acreditamos que o reajuste salarial é uma forma de valorizar os servidores que se dedicam diariamente ao serviço público e que são fundamentais para o funcionamento da cidade”, afirmou o presidente durante a reunião.

Aprovação. O novo salário dos servidores efetivos será pautado em Projeto de Lei e o dos estagiários em Projeto de Resolução, que passarão pelos trâmites regimentais de apreciação e votação da Câmara de Guarapari.

Qualidade. Com o aumento salarial, a expectativa é de que a qualidade dos serviços prestados à população também seja aprimorada, uma vez que os servidores estarão mais motivados e satisfeitos com a valorização do seu trabalho.

Ambiente saudável e produtivo. A valorização dos servidores públicos é uma das prioridades da atual gestão da Câmara de Guarapari. Desde o início do mandato, a equipe vem buscando alternativas para melhorar as condições de trabalho e garantir um ambiente saudável e produtivo para todos os funcionários.

A medida também pode incentivar a busca por novas oportunidades de capacitação e desenvolvimento profissional, que continuarão a ser oferecidas pela Câmara.

Por fim, o presidente da Câmara reiterou seu compromisso com a valorização dos servidores públicos e destacou que a medida é apenas um dos passos dados para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. “Ainda há muito o que fazer, mas estamos no caminho certo e seguiremos trabalhando para tornar Guarapari uma cidade cada vez melhor para se viver”, concluiu.