O Sine de Vila Velha já começa a semana com 594 vagas de emprego em oferta, no mercado formal de trabalho da cidade. Os interessados devem ficar atentos para aproveitar as oportunidades, que incluem vagas para funções em diversas áreas de atuação profissional, em vários setores produtivos. Para garantir encaminhamento, o trabalhador deve comparecer ao Sine, que funciona na Vila do Empreendedor – no subsolo “A” do Boulevard Shopping –, de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17 horas, para se cadastrar.

O maior número de vagas em aberto se destina às seguintes funções: administrador de marketing, analista de marketing, assistente administrativo, atendente de telemarketing, auxiliar de engenheiro civil, armador de ferragens (construção civil), auxiliar de pessoal, auxiliar financeiro, bombeiro hidráulico, borracheiro, caixa de loja, carpinteiro, confeiteiro, conferente de carga e descarga.

Também há vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de eletricista, ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico, entre outros.