Vila Velha mais uma vez está presente na Expocatólica, a maior feira de turismo religioso da América Latina. A edição 2023 do evento está acontecendo no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, desta quinta (18) até domingo (21), onde são apresentadas novidades do setor público e privado no âmbito nacional e internacionais relacionadas aos setores de serviços do turismo religioso.

Uma equipe da Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) – formada pela gerente de Turismo, Maria Amália Queiroz, e o servidor Reginaldo Barros – está apresentando os roteiros turísticos canelas verdes no evento.

Reginaldo está caracterizado como o Frei Pedro Palácios, abordando os visitantes para contar a história e principais atrativos turísticos de Vila Velha. O SEBRAE/ES, Secretaria de Turismo do Estado e empreendedores locais também estão presentes.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior, “o nosso objetivo na Expo Católica é divulgar os principais monumentos, espaços e eventos religiosos da cidade. Entre eles, o Convento da Penha, a Igreja do Rosário, a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes (Ponta da Fruta), a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes (Barra do Jucu), o Santuário Divino Espírito Santo (Centro) e o Largo do Frei Pedro Palácios”.

Segundo a subsecretária de Turismo, Carla Rezende, “estamos aproveitando para realizar uma pesquisa junto aos visitantes sobre o conhecimento dessas pessoas em relação à Vila Velha. Nessa abordagem, também apresentamos um dos municípios mais antigos do país e uma cidade cheia de opções de lazer e entretenimento através das praias, ecoturismo, cultura, história, negócios e