No recente ranking de Cidades Inteligentes da Connected Smart Cities 2023, organizado pelo grupo Necta em São Paulo, Vila Velha foi classificada como a vigésima quarta cidade mais tecnológica e inovadora do Brasil e a primeira no Estado do Espírito Santo no eixo de Tecnologia e Inovação.

O secretário de Tecnologia e Inovação, Marcelo Machado, participou do evento e recebeu a notícia durante o encontro nacional de cidades inteligentes, humanas e conectadas, na capital paulista, expressando grande satisfação com o resultado, um testemunho do trabalho árduo e comprometido de toda a equipe da SEMTI e colaboração de outras secretarias municipais.

Este salto no ranking é mais do que um número: é um reflexo do compromisso da atual administração em tornar Vila Velha uma cidade melhor para todos os seus residentes. A liderança do prefeito Arnaldinho Borgo e do secretário Marcelo Machado, prova que, com visão e execução, é possível transformar desafios em oportunidades para crescimento e inovação.

“O caminho para a transformação nunca é fácil, especialmente quando se começa de um ponto de desvantagem. Foram 20 anos de abandono e com muito esforço, colocamos Vila Velha na vanguarda de tecnologia e inovação no ES, provamos que, com a liderança certa, o investimento em áreas-chave e um foco na inovação tecnológica, a mudança não é apenas possível, mas também tangível e mensurável,” conclui o secretário Marcelo Machado.

Do Abandono ao Avanço

Antes da nova gestão, a cidade enfrentava um histórico bastante desafiador, especialmente nas áreas de tecnologia e inovação. O abandono e o desinvestimento nesses setores haviam criado um ambiente desfavorável para o crescimento e o bem-estar dos cidadãos.

Tecnologia e Inovação como Catalisadores

Focalizando na eficiência e transparência, a SEMTI implantou ferramentas tecnológicas e sistemas de gestão pública que revolucionaram a forma como a cidade é administrada. Essas ações não só tornaram os processos mais eficientes, mas também mais transparentes, facilitando uma melhor governança.

Reconhecimento Merecido

Mais informações e o estudo completo estão disponíveis em

https://bit.ly/plataformarcsc23