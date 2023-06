Vila Velha tem 37% dos grupos prioritários imunizados, sendo o município capixaba que mais vacinou contra Influenza (gripe) no estado do Espírito Santo, com mais de 94 mil doses aplicadas. E, mesmo com o fim da campanha de vacinação, nesta terça-feira (20), a oferta de vacina seguirá sendo feita até o fim do estoque.

Embora a taxa de imunização esteja abaixo do esperado em todo o Estado, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha adotou inúmeras estratégias para alcançar o maior número possível de pessoas. Postos de vacinação foram criados em lugares estratégicos, como escolas, faculdades, presídios, shoppings e até supermercados.

Além disso, também foram imunizados os munícipes que não podem se dirigir a um dos postos de vacinação, através da busca ativa feita pelos agentes comunitários de saúde. “Trabalhamos de forma árdua para ampliar as possibilidades de vacinação, de ir até o cidadão para dar a ele a oportunidade de se imunizar”, destaca Cátia Lisboa, secretária de Saúde de Vila Velha.

16 mil doses. Serão disponibilizadas mais 16 mil doses de vacinas contra a gripe e também contra outras doenças como Covid-19, incluindo a bivalente. Para ter acesso, basta fazer o agendamento pelo site www.vilavelha.es.gov.br para se imunizar na próxima semana na Unidade de Saúde mais próxima da sua residência.

Também pode optar pela imunização sem necessidade de agendamento. Basta se dirigir, neste sábado (24) aos shoppings Praia da Costa ou Boulevard, das 11 às 18h, ou ainda ao Centro Comunitário de Pedra dos Búzios, das 8h às 15h.

“A vacina é segura e eficaz. É importante que todas as pessoas busquem a sua imunização, para evitar as formas mais graves da doença”, enfatiza a secretária Cátia Lisboa.