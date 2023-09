Novas técnicas para nivelamento de vias, com foco em durabilidade do pavimento e celeridade das obras, é tema do curso Pavimento Urbano de Concreto, que será ministrado na próxima terça-feira (26), no auditório da Prefeitura de Vila Velha, a partir das 9h. Engenheiros, arquitetos e profissionais de áreas afins interessados em participar, podem se inscrever clicando aqui.

No evento, serão apresentadas as melhores práticas de projeto e execução, custos e obras realizadas no Brasil, com destaque para as executadas no Estado. A aula será ministrada pelo engenheiro civil, pós-graduado em Construção Civil e em Estruturas de Concreto, Eduardo D’Ávila, gerente regional da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP- RJ/ES).

Segundo a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, a utilização da tecnologia do pavimento urbano de concreto nas ruas e avenidas das cidades vem ganhando força ampliada junto aos gestores e técnicos das prefeituras de todo o país.

“Os benefícios vão desde baixo custo e fácil execução, pois não exige equipamentos pesados, até a melhoria da segurança pública”, explica Menara.