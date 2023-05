A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro tem investido na segurança do ambiente escolar. Com recursos do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), foi ampliado, nos últimos tempos, o número de câmeras de videomonitoramento nas escolas municipais.

Atualmente, 69 unidades de ensino contam com esses equipamentos, posicionados em pontos estratégicos tais como salas de aula, corredores, pátio e portões de acesso. De acordo com a Seme, mais câmeras estão em fase de aquisição para as escolas que ainda não possuem esse dispositivo de monitoramento.

“O investimento permite que gestores escolares acompanhem o movimento da escola em tempo real, um controle eficaz no combate a violência no espaço escolar e no seu entorno, evitando ocorrências de roubos, furtos e prejuízo ao bem público”, destaca a secretária da pasta, Cristina Lens.

Para os gestores das escolas, o investimento representa um mecanismo efetivo que auxilia na segurança e na disciplina dentro do ambiente escolar.

“É de suma importância o monitoramento por meio de câmeras no ambiente escolar. Pensando nisso, o Conselho Comunitário Escolar de nossa escola, em parceria com a Seme, instalou 54 câmeras de monitoramento, incluindo as salas de aula e todo espaço interno e externo da escola”, comenta a gestora da escola municipal Maria das Vitórias Oliveira de Andrade, Maria Lina Zanon.

“Em nossa escola, já possuímos 50 câmeras e contamos com um monitor de 50 polegadas na coordenação e um monitor estático de 32 polegadas na sala da gestão, para acompanharmos os movimentos e os acontecimentos quando precisamos averiguar algum fato ocorrido, assegurando, na medida do possível, a integridade de todos que aqui estão”, frisa a gestora Neide Rachel Machado Ornelas, da escola Professor Pedro Estellita Herkenhoff.

Segurança escolar em pauta

Além da aquisição dos equipamentos de videomonitoramento para as escolas municipais, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), promoveu recentemente capacitação para porteiros e gestores escolares que atuam na rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte de uma série de ações para promover a segurança da comunidade escolar, aumentando a presença e melhorando a comunicação das unidades de ensino com a GCM.