*Por Maria Leandra Aroeira| Após 20 anos submerso em frente à Ilha Escalvada, o navio Victory 8B é considerado o maior recife artificial de peixes da América Latina, atraindo a atenção de aventureiros subaquáticos e amantes da vida marinha. Nas profundezas do oceano, a apenas 12 quilômetros da orla de Guarapari, este gigante de 89,77 metros de comprimento transformou a vida marinha da região.

História. A trajetória do Victory 8B, se inicia com sua apreensão em 1997 pelo Banco Central da Grécia devido a uma dívida relacionada ao atraso na entrega de carga. Após permanecer dezoito meses a bordo do navio apreendido, a tripulação pediu extradição à Polícia Federal e o cargueiro foi abandonado na baía de Vitória.

Em 1999, a Secretaria de Meio Ambiente do Espírito Santo incorporou o navio ao projeto “Recifes Artificiais Marinhos do ES” (RAM-ES). A partir daí, começou uma série de pesquisas para determinar o local apropriado para a criação do recife. O processo de transformação do Victory 8B exigiu anos de preparação e limpeza da embarcação rumo ao seu destino.

Em fevereiro de 2002, foi assinado um Convênio de Assistência Técnica entre a Fundação Cleanup Day (FCD), o Governo do Estado do ES, a Marinha do Brasil, o IBAMA, e outros órgãos e empresas. A Direção de Hidrografia Naval (DHN) aceitou as coordenadas sugeridas pela equipe de biólogos e oceanógrafos, a 12 km da costa de Guarapari. Em 03 de julho de 2003, foi realizado o afundamento do navio, entre as ilhas Rasas e Escalvada.

Biodiversidade. Desde então, o que se desenvolveu ao redor do navio é uma história de sucesso para a vida marinha. O local tornou-se um refúgio ecológico, atraindo uma grande diversidade de peixes, tartarugas, arraias e muitas outras espécies marinhas.

Para os amantes da natureza e aventureiros subaquáticos, esta é uma visita imperdível que oferece um vislumbre do mundo submerso. A profusão de fauna e flora marinha que floresceu nas estruturas do navio afundado proporciona um espetáculo para todos os exploradores marinhos.