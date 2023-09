*Por Maria Leandra Aroeira| Os vereadores de Guarapari aprovaram, nesta terça-feira (12), a criação do 13º salário para os parlamentares e um aumento salarial de cerca de 117% para a próxima legislatura, passando de R$ 6.900 para R$ 15 mil reais mensais a partir de 2025.

Os textos foram aprovados com 10 votos a favor e quatro contrários, em uma sessão extraordinária que durou sete minutos. As propostas, com autoria da mesa diretora, foram apresentadas na data de ontem (11), para serem votadas hoje.

Votos contra. Quatro parlamentares votaram em oposição aos projetos, sendo eles: o vereador Rodrigo Borges (Republicanos); Izac Queiroz (Partido Progressista); Professor Luciano (Partido Democrático Trabalhista) e a vereadora Rosana Pinheiro (Cidadania).

O presidente da Casa, Wendel Lima (MDB), não precisou votar, já que o placar foi suficiente para a aprovação dos textos. O voto dele só seria obrigatório em caso de empate. Os vereadores Kamilla Rocha (PTB) e Fábio Veterinário (PSB) estavam ausentes e não participaram da votação.

*Atualização. Por se tratar de Projeto de Resolução, o reajuste dos vereadores será promulgado pela própria Câmara. Já o Projeto de Lei que autoriza os parlamentares a receberem 13º salário precisa passar pela sanção do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB). A legislação prevê prazo de 15 dias para manifestação do chefe do Executivo, a partir do recebimento do texto.

Veja a sessão: