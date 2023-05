Os vereadores da cidade de Serra aprovaram nesta quarta-feira (10), um aumento de 92% em seus salários para a próxima legislatura, passando de R$ 9.208,33 para R$ 17.681,99 mensais a partir de 2025, com 12 votos a favor e nove contrários. A proposta foi apresentada e votada no mesmo dia, sem a divulgação antecipada do seu conteúdo para os residentes da cidade ou a sociedade em geral. Não foram divulgados os detalhes da votação ou o impacto financeiro do aumento na folha de pagamento da Câmara Municipal. Os vereadores Wellington Alemão (PSC) e Jefinho do Balneário (PL) são os autores do projeto de lei.

Não foi possível verificar como cada vereador votou ou identificar os nomes dos vereadores que votaram a favor ou contra o texto aprovado pela maioria, já que a sessão de votação não estava disponível online. Na justificativa da proposta, os vereadores mencionam que outras cidades do estado também aumentaram os salários de seus vereadores para valores semelhantes.

Os vereadores argumentam que a Lei Orgânica da Serra estabelece que seus salários não podem ser inferiores a 35% do valor do salário dos deputados estaduais, que terão um salário de R$ 34.774,64 em 2025. O projeto ainda precisa ser sancionado ou vetado pelo prefeito da cidade, Sérgio Vidigal (PDT), dentro de 15 dias após sua recepção.

Número de vereadores. Além disso, a Câmara Municipal de Serra aprovou recentemente um aumento no número de vereadores, de 23 para 25, e um auxílio-alimentação mensal de R$ 650 para os vereadores, o mesmo valor pago aos servidores municipais. Essas votações também foram questionadas por falta de transparência e receberam recomendação do Ministério Público Estadual. Ambas as mudanças entrarão em vigor na próxima legislatura, a partir de 2025.