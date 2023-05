Durante a Operação Blitz Cidade Segura, uma ação conjunta envolvendo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Guarda de Trânsito, ocorrida na Avenida José Felix Chein (linha vermelha) em Cachoeiro, próximo ao antigo Paulinho Lanches, um veículo Fiat Palio de cor prata, com a placa DME-6B49, desobedeceu a ordem de parada, colocando em risco os agentes e policiais presentes no local.

O incidente ocorreu quando o veículo acelerou em direção aos agentes e policiais, que tiveram que sair da frente para evitar serem atropelados. O motorista do Palio seguiu em fuga em direção ao centro da cidade, sendo acompanhado pelas equipes de segurança.

A perseguição se estendeu até o centro, onde a equipe da Polícia de Trânsito (PT 356) realizou diversas manobras para bloquear o veículo. O condutor do Palio foi forçado a entrar em uma rua sem saída, próximo à praça do Roberto Carlos, onde finalmente parou o veículo, facilitando a realização da abordagem.

Durante a revista no interior do veículo, foram encontrados dois tabletes de maconha e trinta pinos de cocaína. Os indivíduos que estavam no veículo foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim (DPJ) para os procedimentos legais.

O trabalho conjunto das forças de segurança foi fundamental para o sucesso da operação, garantindo a prisão dos suspeitos e a apreensão das substâncias ilícitas. A ação reforça o compromisso das autoridades em promover a segurança e combater o tráfico de drogas na região.

A Operação Blitz Cidade Segura tem como objetivo intensificar a presença policial e fortalecer a segurança pública em Cachoeiro de Itapemirim, visando a proteção dos cidadãos e a redução dos índices de criminalidade.