Guarapari se prepara para receber um dos maiores nomes do rock brasileiro em um grande show que promete agitar a cidade. No dia 19 de maio, a Arena B27 receberá Marcelo Falcão, vocalista da banda O Rappa, em sua carreira solo.

Com um repertório que inclui seus maiores sucessos e novas canções, o músico promete uma noite inesquecível para os fãs que estarão presentes no evento. A expectativa é que a Arena B27, esteja lotada para esse grande momento do rock nacional.

Falcão é conhecido por sua presença de palco marcante e pelas letras que trazem mensagens fortes e contestadoras, características marcantes da banda O Rappa. Com sua carreira solo, o artista tem mostrado uma sonoridade ainda mais diversa e experimental, explorando novas possibilidades musicais.

O show em Guarapari é uma oportunidade única para os fãs da região curtirem a energia e a música de um dos maiores nomes do rock nacional. Além disso, a Arena B27 tem uma estrutura completa para garantir o conforto e a segurança dos participantes.

Os ingressos para o show de Marcelo Falcão em Guarapari estão à venda em diversos pontos da cidade e também online.

Para garantir o seu ingresso é só acessar o site da bilheteria digital (link abaixo) ou no ponto de venda oficial, localizado no Restaurante Pier 27, no Siribeira, no Centro de Guarapari. https://bilheteriadigital.com/marcelo-falcao-19-de-maio

Não perca essa chance de vivenciar uma noite incrível de rock com um dos maiores nomes do gênero no Brasil. Garanta já o seu ingresso e prepare-se para uma noite memorável! Mais informações você encontra no Instagram da boate @b27.beachclub

