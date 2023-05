Com a marca dos 100 primeiro dias do seu primeiro mandato, o deputado estadual Tyago Hoffman (PSB) mostra um ritmo intenso na Assembleia Legislativa, participando ativamente de discussões importantes para o desenvolvimento do Espírito Santo.

“São 100 dias de mandato a serviço do povo capixaba. Quero primeiramente agradecer a confiança depositada em mim. Durante esse período, passamos em vários municípios, para agradecer a confiança e os votos, além de ouvir as necessidades de cada local. Mas isso é apenas o início, muito ainda está por vir”, afirmou.

Sobre as produções do mandato, o deputado pontua: “Nosso mandato apresentou diversos Projetos de Lei e Indicações. Entre eles, destaco os projetos de a Criação das Rotas da Ferradura e Pedra Menina, que são importantes instrumentos para o desenvolvimento econômico e turístico daquelas regiões. Além disso, há também projetos que fomentam o empreendedorismo feminino, a educação financeira e qualificação profissional, todos pensados no bem-estar do capixaba”, completa.

Na Ales, o parlamentar é presidente da Comissão de Finanças. Faz parte das comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e Segurança. O deputado também atua em diversas Frentes Parlamentares da Casa.