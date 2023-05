Para garantir mais conhecimentos e práticas atualizadas relacionadas ao turismo de observação de baleias jubarte, além de destacar a importância da conservação desses animais e do ecossistema marinho, a Prefeitura de Vitória, por meio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), em parceria com o Projeto Amigos da Jubarte, promove, no dia 09 de junho, uma capacitação abrangente voltada para a cadeia de turismo de observação das baleias. A capacitação tem início marcado para às 17h, no auditório do Sebrae.

Realizada pelo Instituto O Canal, a capacitação visa elevar a qualidade dos serviços prestados e garantir uma experiência segura e enriquecedora para os visitantes interessados em presenciar esse espetáculo natural na região.

A capacitação é direcionada a diversos segmentos envolvidos na atividade turística, incluindo agências e operadoras turísticas, profissionais marítimos, guias, embarcações, meios de hospedagem, estudantes e entusiastas do turismo de observação de baleias em Vitória.

O evento será marcado por uma sequência de palestras e debates dinâmicos, conduzidos por profissionais especializados e experientes na área. Rhuan Pablo, expert em Lei de Proteção aos cetáceos e Ana Duek, especialista em turismo sustentável e responsável, são palestrantes que abordarão temas como práticas de turismo sustentável, aspectos de segurança, distanciamento do animal, melhores métodos de observação, marketing digital para promoção de vendas dos pacotes, entre outros assuntos. A capacitação também conta com a participação da Capitania dos Portos do Espírito Santo.

Turismo

Espera-se que essa capacitação tenha um impacto significativo no setor turístico local, atraindo novos visitantes e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. Ao ofertar um serviço de qualidade e segurança aos turistas, os participantes capacitados poderão conquistar a confiança do público e promover a imagem positiva de Vitória como um destino turístico voltado para a observação de baleias jubarte.

“A capacitação desempenha um papel fundamental na promoção do turismo em Vitória, impulsionando a economia local e gerando oportunidades de emprego nas indústrias hoteleira e comercial, com o intuito de atender às necessidades dos turistas. Além disso, essa iniciativa também visa fomentar a conscientização ambiental, bem como a preservação da espécie de baleias jubarte e a prática do turismo de observação de cetáceos. Através desse aprimoramento, estamos fortalecendo nossa capacidade de destacar Vitória como um destino turístico único, com benefícios diretos para a comunidade e a preservação do nosso ambiente marinho”, destacou Marcus Gregório, Diretor Presidente da CDTIV.

A expectativa é que Vitória se consolide como um destino de referência no turismo de observação de baleias jubarte, atraindo cada vez mais visitantes que desejam vivenciar essa experiência única em meio à natureza exuberante da cidade.

O projeto Amigos da Jubarte é uma realização do Instituto O Canal em parceria com a CDTIV e outras instituições.

Inscrições

As inscrições para participar do evento são gratuitas, limitadas e poderão ser feitas por meio do formulário disponível aqui.