*Por Maria Leandra Aroeira| As recentes chuvas que atingiram a cidade de Guarapari resultaram em mais um episódio de destruição. Dessa vez, um trecho de rua no bairro São Gabriel cedeu devido à erosão causada pela intensidade das fortes chuvas.

O incidente ocorreu no último domingo (28), deixando moradores preocupados com os riscos associados à situação. O trecho afetado, localizado na Rua Granada, desmoronou levando um pedaço do asfalto. Após o deslizamento, a Prefeitura isolou a área danificada com fitas de segurança.

Denúncia. O vereador Rodrigo Borges esteve no local no dia 11 de agosto e relatou os problemas que já existiam na rua. “Esse local está muito perigoso, está caindo”, afirma ele em um vídeo mostrando a situação. No mesmo dia, o vereador encaminhou uma denúncia ao Ministério Público (MP), que abriu um procedimento sobre o caso.

“A rua também está sem luz. Virou uma armadilha, está mais estreita por estar caindo e sem iluminação”, relata o vereador. Na última terça-feira (29), o parlamentar encaminhou um ofício ao MP, reiterando a necessidade de intervenção.

Sem respostas. A equipe do portal 27 procurou a prefeitura através de sua assessoria de comunicação para esclarecimentos sobre o caso, porém até o fechamento da matéria não obtivemos resposta.