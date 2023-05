Durante a madrugada em Camocim, cidade do Norte do Ceará a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza, um inspetor da Polícia Civil identificado como Dourado, matou quatro colegas de trabalho, incluindo três escrivães e um inspetor, na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim.

As vítimas foram identificadas como Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda, Francisco dos Santos Pereira e Gabriel de Souza Ferreira. Três foram mortos dentro da delegacia e um do lado de fora. Dourado estava de folga e fugiu em um carro da polícia, mas abandonou o veículo e se entregou no quartel da Polícia Militar da cidade.

A motivação do crime ainda é desconhecida e está sendo investigada. A Polícia Civil lamentou o ocorrido e o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol) emitiu uma nota expressando sua solidariedade com as famílias das vítimas e todos os policiais civis que estão sofrendo neste momento de dor. Os corpos das vítimas foram levados para Sobral pela Perícia Forense.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, expressou sua consternação com as mortes e se solidarizou com as famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do Estado, prometendo dar todo o apoio necessário aos familiares das vítimas. Dourado ainda não foi ouvido e segue preso no quartel da PM. O local do crime está isolado e passa por perícia.