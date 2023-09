O restaurante Pratão Capixaba, uma referência gastronômica na cidade de Guarapari, comemora mais uma vitória em sua trajetória de sucesso ao ser nomeado o grande vencedor na categoria de Restaurante na pesquisa Top 5 Guarapari – Empresas e Negócios. A pesquisa de mercado foi conduzida pela Multimídia Comunicação, uma empresa do grupo da TV Guarapari e Band FM, com o objetivo de identificar as marcas mais conhecidas em 25 segmentos do mercado de Guarapari.

1º Lugar. O resultado da pesquisa foi anunciado em um evento festivo realizado ontem (18) no MEX, que contou com a presença de diversos empresários e personalidades locais, além da ampla cobertura do Programa Panorama. O Pratão Capixaba, sob o comando de Bia Mozer e sua dedicada equipe, recebeu o título de primeiro lugar como Restaurante mais lembrado de Guarapari e consolidou sua posição de destaque no cenário gastronômico da cidade.

Experiência culinária autêntica. O restaurante, que celebra este ano seu 37º aniversário, é conhecido por oferecer uma experiência culinária autêntica e saborosa, destacando-se pela qualidade de seus pratos e pelo atendimento excepcional. A vitória na pesquisa Top 5 Guarapari é um reconhecimento merecido de décadas de comprometimento em servir pratos capixabas autênticos e deliciosos aos moradores e visitantes de Guarapari.

Bia Mozer, proprietária do Pratão Capixaba, expressou sua gratidão pela honra de ser reconhecida como a melhor escolha entre os restaurantes de Guarapari. “Estamos imensamente felizes e agradecidos pelo apoio e reconhecimento de nossa comunidade. Esta conquista é fruto de nossa paixão pela culinária capixaba e do esforço incansável de nossa equipe. Prometemos continuar a oferecer pratos deliciosos e momentos memoráveis a todos os nossos clientes.”

O Pratão Capixaba, que já era um nome amplamente respeitado em Guarapari, agora solidifica seu lugar como o restaurante mais lembrado na cidade, uma conquista que é resultado do comprometimento contínuo com a qualidade e o sabor autêntico da culinária capixaba.

Para mais informações sobre o Pratão Capixaba visite os links oficiais https://www.facebook.com/RestaurantePrataoCapixaba e https://www.instagram.com/prataocapixaba/ ou entre em contato pelo telefone 27 3261-1866.