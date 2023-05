O jovem Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, namorado e suspeito de assassinar Ana Carolina Rocha Kurth, também de 24 anos, compareceu à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória na manhã desta quarta-feira (17). A sua apresentação às autoridades ocorreu mais de 24 horas após o crime, já fora do período de flagrante. Após prestar depoimento, ele foi liberado.

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi brutalmente assassinada a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, por volta das 16h da última segunda-feira (15). Segundo relatos, a polícia já havia sido chamada ao prédio algumas vezes devido às discussões.

Depoimento. Matheus foi ouvido pelas autoridades policiais na DHPM. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito se apresentou espontaneamente e deu a sua versão dos fatos. De acordo com a legislação brasileira, a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto, e nenhuma dessas situações se configurou no caso em questão. O depoimento foi coletado na DHPM e o suspeito foi liberado. O caso continua sendo investigado, e mais detalhes serão divulgados posteriormente.

A advogada de defesa de Matheus, Lidiane Lahas, afirmou a imprensa que ele se apresentou à polícia somente na manhã da quarta-feira (17) porque teria ficado “sem saber o que fazer”. Segundo ela, o jovem, que é estudante de Direito, decidiu se entregar voluntariamente, uma vez que não havia mandado de prisão nem intimação contra ele. Agora, ele está à disposição da Justiça e se manifestará em um momento oportuno.

Brigas. Desde a morte de Ana Carolina, Matheus foi apontado como suspeito. Vizinhos do casal relataram à Polícia Militar que eles moravam juntos no imóvel há três meses e tinham frequentes discussões. Consta no boletim de ocorrência que o pai de Matheus informou à polícia que arrombou a porta na tentativa de salvar a vida da moça, mas ao se deparar com a cena, desceu desesperado para procurar o rapaz. O pai também relatou que o filho está em tratamento psiquiátrico e que ambos haviam ido a uma consulta horas antes do assassinato.