Policiais civis da 16ª Delegacia Regional de Linhares, prenderam, na manhã dessa segunda-feira (18), um homem de 49 anos, investigado por estupro de vulnerável contra as duas filhas dele, de 11 e 15 anos. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão por estupro de vulnerável, no Centro de Linhares.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o suspeito foi localizado e preso pelos policiais civis de Linhares e não resistiu à prisão. “Os abusos aconteciam há anos, cerca de sete. Além de abusar sexualmente das duas filhas, ele também as ameaçava e praticava violência psicológica contra a esposa, mãe das crianças. Ao ser interrogado, confessou parte dos crimes e negou outros”, disse Lucindo.

Ao final do interrogatório, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam recolhidos os criminosos que praticam crimes sexuais.

Outro preso: Na última sexta-feira (15), foi detido, um homem de 37 anos que abusava sexualmente de uma sobrinha de 13 anos, na zona rural de Linhares.

Ao tomar conhecimento dos fatos a equipe da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Linhares iniciou as investigações e pediu a prisão do suspeito. Segundo as investigações, os abusos tiveram início há cerca de 30 dias.

“Como o suspeito já estava recolhido por posse ilegal de arma de fogo, o mandado de prisão por estupro, fui comprido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Ele será interrogado e o caso será concluído ainda nessa semana”, disse chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

“No total, 57 suspeitos de estupro já foram presos neste ano, na região de Linhares”, reforçou Lucindo.