A TV Sudeste e o portal 27 se uniram em uma parceria para transmitir um programa de esportes: o STV Esportes. Com apresentação de Fabiano dos Santos e comentários de Jaime Júnior, o programa leva aos telespectadores as últimas notícias e entrevistas exclusivas com atletas e esportistas, proporcionando uma visão aprofundada e apaixonante do mundo esportivo.

Toda segunda-feira, às 20h, os fãs de esportes têm um compromisso marcado com o STV Esportes. O programa vai ao ar ao vivo pela TV Sudeste, no canal 17 da RCA TV a cabo, e também pode ser acompanhado pelo Facebook do portal 27 (https://www.facebook.com/portal27) . Essa ampla disponibilidade de plataformas permite que os espectadores desfrutem do conteúdo do programa de forma interativa.

O STV Esportes destaca-se por sua abordagem abrangente e diversificada do cenário esportivo. O programa cobre uma ampla variedade de esportes, desde os tradicionais até os mais alternativos, oferecendo uma visão completa do mundo esportivo para os espectadores.

Fabiano dos Santos tem a habilidade de mergulhar na vida e carreira dos protagonistas do esporte, proporcionando aos telespectadores uma perspectiva única e emocionante. Essas entrevistas oferecem insights valiosos sobre os bastidores, as motivações e os desafios enfrentados pelos esportistas de destaque.

Não podemos deixar de mencionar a contribuição fundamental de Jaime Júnior, comentarista que enriquece o programa com seus conhecimentos e análises. Sua experiência e paixão pelo esporte trazem um nível adicional de profundidade e entendimento às discussões e debates apresentados no STV Esportes.

A parceria entre a TV Sudeste e o portal 27 demonstra uma visão inovadora de aproveitar a força da televisão tradicional e das mídias digitais para oferecer aos espectadores uma experiência completa e imersiva.

A transmissão ao vivo pela TV Sudeste e a disponibilidade online através do Facebook do portal 27 garantem que o programa alcance um público amplo e diversificado. O STV Esportes é feito para conquistar o coração dos apaixonados por esportes.