*Por Maria Leandra Aroeira| Durante o mês de setembro e outubro o Maratimba’s Botequim, localizado em Jardim Santa Rosa, está promovendo o Couvert Solidário, uma ação em prol da Creche Alegria. Nesse período, todo o valor arrecadado com o couvert artístico às quartas e quintas-feiras será destinado à creche. O couvert artístico é uma taxa paga pelos frequentadores para prestigiar os artistas que se apresentam no local.

Iniciativa. O proprietário do Maratimba’s Botequim, Marcos Paulista, compartilhou suas motivações para criar a ação. “Eu conheço o trabalho deles e sei da seriedade e da quantidade de famílias que atendem, não só como creche, mas com outros serviços diversos”, afirmou ele. “Vamos reverter o valor de todo o couvert artístico arrecadado nas quartas e quintas-feiras nos mês de setembro e outubro para a creche como uma forma de ajudar o próximo”, completou Paulista.

Ações futuras. Segundo o proprietário do Maratimba’s, a iniciativa é uma maneira de apoiar a instituição que presta serviços essenciais para a comunidade. Marcos revela ainda que pretende continuar fazendo iniciativas como essa. “Em novembro, minha intenção é realizar a mesma ação com outra instituição. Minha ideia é manter isso e fazer a parte social do Maratimba’s”, afirmou ele.

Creche Alegria. Fundada em novembro de 2010, a instituição surgiu visando melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda da região. Lourdes Novaes, diretora da ONG, falou um pouco sobre o projeto.

“As dificuldades foram enormes, mas com a parceria de amigos que nos apoiaram conseguimos vencer. Hoje atendemos 115 crianças de 2 a 6 anos em horário integral, com atividades pedagógicas, e esportivas como judô, balé, futebol”, revelou ela. A instituição ainda oferece serviços de saúde, como dentista e pediatra que atendem as crianças voluntariamente. A iniciativa conta também com o GERA, um projeto social que atende 300 crianças e adolescentes no contraturno escolar.

Segundo a diretora, o apoio da sociedade é essencial para o projeto. “A comunidade pode nos ajudar divulgando nossa Creche e conquistando novos parceiros, como o Paulista do Maratimba’s com esta doação do couvert solidário. Assim como ele fez, outros parceiros podem ter esta iniciativa em prol da Creche Alegria”, explicou.