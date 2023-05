A segunda semana do mês de maio começa com um total de 908 vagas de emprego disponíveis no Sine de Vila Velha. São oportunidades ofertadas por várias empresas de diversos setores e os interessados podem comparecer ao órgão – que funciona na Vila do Empreendedor, no Subsolo “A” do Boulevard Shopping –, de segunda à sexta-feira, no período de 8h às 17h.

O maior número de vagas em aberto é para as seguintes profissões/funções: Ajudante de Obras; Armador de Ferragens (Construção Civil); Bombeiro Hidráulico; Carpinteiro; Eletricista; Eletricista Auxiliar e Pedreiro. Para cada uma dessas funções existem hoje, em Vila Velha, 100 vagas disponíveis no mercado. Ou seja, há 700 vagas de trabalho com carteira assinada ainda abertas no município, apenas para contratação de profissionais habilitados nessas áreas.

Mas também há vagas para trabalhadores que exercem outras funções, como: Farmacêutico; Auxiliar Financeiro; Promotor de Vendas; Recepcionista de Consultório Médico; Representante de Vendas; Técnico em Manutenção Eletrônica; Operador de Caixa; Professor de Inglês; Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias; Ajudante de Farmácia; Ajudante de Serralheiro; Atendente de Lojas; Auxiliar de Contabilidade; Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Creche; e Auxiliar de Limpeza.

O Sine disponibiliza, ainda, postos de trabalho no mercado formal para Auxiliar de Mecânico; Churrasqueiro; Consultor de Vendas; Costureira de Máquinas Industriais; Garçom; Jardineiro; Marceneiro; Encarregado de Obras; Motorista Entregador; Motorista Carreteiro; Motorista de Ambulância, Motorista de Caminhão; Pintor de Parede; e Porteiro, entre outros.

LÍDER EM GERAÇÃO DE EMPREGOS

Em Vila Velha, as políticas públicas de atenção ao trabalhador estão apresentando resultados cada vez melhores. Na atual administração, o município – que há dois anos vem registrando as maiores taxas de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana – também ficou no topo do ranking de geração de empregos na Grande Vitória em 2021 e 2022.