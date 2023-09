*Por Maria Leandra Aroeira| Entusiasmo, união e oportunidades traduzem o clima do primeiro encontro empresarial de bares e restaurantes em Guarapari. O evento aconteceu na semana passada (29), na Cervejaria Nova Estrela. O encontro reuniu líderes do setor, empresários locais e novos entusiastas interessados em fortalecer a cena gastronômica da cidade.

A iniciativa marcou o início de um novo núcleo de associados do Sindbares/Abrasel em Guarapari, trazendo uma energia de otimismo e compromisso com o desenvolvimento do setor de bares e restaurantes na região. Segundo a organização, o evento contou com a participação de 70 empresários.

Cooperação. O presidente do Sindbares/Abrasel, Rodrigo Vervloet, esteve presente no evento e falou sobre a importância da iniciativa não só para o município, como para toda a categoria. “Queremos trazer esse conceito de união, entender que todos nós fazemos parte de uma categoria importantíssima para o desenvolvimento da cidade e do estado”, destacou.

Segundo Vervloet, o encontro visa levar informação para o setor com o intuito de promover o crescimento de toda a categoria e oferecer serviços de qualidade para os clientes.

Geração de empregos. “Somos indústria, comércio e serviço. Hoje, no Espírito Santo, nós geramos mais de 50 mil empregos diretos. Fora todas as pessoas que giram em torno desse ambiente”, enfatizou o presidente. Ele afirma ainda que, durante a alta temporada, esse número sobe para mais que o dobro. “Nosso estado é litorâneo, então todo esse movimento tende a aumentar na época do verão”, finaliza.

1 de 5

Com base na energia e no compromisso demonstrados durante o evento, a comunidade empresarial de Guarapari se mostra ansiosa para o futuro do setor de bares e restaurantes na cidade.