*Por Maria Leandra Aroeira| Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, aproximadamente 14 mil casos de suicídio são registrados anualmente, resultando em uma média de 38 pessoas tirando suas próprias vidas diariamente.

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte após acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades.

Saúde mental dos adolescentes. De acordo com informações da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgadas pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, observou-se um aumento significativo nas taxas de mortalidade entre os adolescentes no período de 2016 a 2021. Houve um aumento de 49,3% nas taxas de suicídio entre adolescentes com idades entre 15 e 19 anos, chegando a 6,6 óbitos por 100 mil habitantes.

Além disso, os adolescentes com idades entre 10 e 14 anos também tiveram um aumento de 45% nas taxas de mortalidade, atingindo a marca de 1,33 óbitos por 100 mil habitantes. Esses números refletem uma preocupação crescente com a saúde mental e o bem-estar dos jovens no país.

Sobre o Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), promove no Brasil a campanha Setembro Amarelo, cujo objetivo é disseminar informações atualizadas sobre o suicídio, visando conscientizar a sociedade e contribuir para a prevenção. A iniciativa está em seu nono ano e adota o lema: “Se precisar, peça ajuda”. A campanha se estende por todo o mês, mas o dia 10 de setembro é oficialmente reconhecido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

Dados do Espírito Santo. Em 2020, o Estado do Espírito Santo documentou 2.377 ocorrências de lesões autoprovocadas. Durante o período de janeiro a agosto de 2021, houve 1.752 notificações relacionadas à mesma causa.

Segundo dados obtidos a partir do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), o ano de 2020 registrou 231 óbitos atribuídos ao suicídio no estado. Isso representa uma taxa de 5,63 óbitos por 100 mil habitantes.