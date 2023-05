A Presidência do Conselho Nacional do Sesc autorizou a venda do terreno de 120.000m², pertencente ao Sesc do Espírito Santo. A área fica próxima ao Sesc Guarapari, localizada entre os bairros Muquiçaba e Tartaruga, em frente a uma rodovia totalmente pavimentada, e está toda murada. Nos próximos dias, será divulgada a data da realização do leilão on-line, permitindo que todos interessados participem do certame.

O Sesc decidiu vender o terreno e aplicar os recursos arrecadados no leilão nos objetivos diretos do Sistema Sesc no Brasil, em razão da não utilização da área pela instituição. “A principal função do Sesc é prover os serviços sociais aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, nos eixos da educação, saúde, lazer, cultura e assistência social. Como o terreno não estava sendo usado para esse fim, o leilão foi o caminho legal para desincorporar o imóvel”, assinalou o diretor regional do Sesc, Bruno Negris.