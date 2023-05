Dois eventos importantes para o calendário nacional e internacional de jiu-jitsu ocorreram em São Paulo nos dias 29 e 30 de abril. Samuel de Paulo, um jovem competidor de Guarapari, de apenas 10 anos, participou de ambos e subiu ao pódio em ambos os eventos.

No sábado, ele competiu no Campeonato Brasileiro da CBJJ, onde alcançou a posição de vice-campeão. No domingo, ele competiu no Campeonato Sul-Americano da CBJJE, onde se sagrou campeão. “Estou muito feliz. Foi muito legal participar de dois campeonatos em um único final de semana pela primeira vez”, disse Samuel.

COMPETE ES. Para participar dos eventos em São Paulo, Samuel viajou através do COMPETE ES, um programa do governo estadual que fornece passagens aéreas para atletas de alto rendimento que competem em eventos nacionais e internacionais. “Este ano está sendo muito bom para mim. Comecei ganhando várias medalhas e quero terminar assim”, acrescentou o jovem atleta.

Ajuda. O próximo desafio de Samuel será a segunda etapa do estadual FCJJE, em Cariacica. No entanto, ele está enfrentando outro desafio: levantar recursos para participar do Campeonato Mundial em Abu Dhabi, em novembro. “Meu pai e eu estamos fazendo algumas campanhas para arrecadar dinheiro, como vendendo bananada nos campeonatos e fazendo rifas. Acredito que vamos conseguir e, se Deus quiser, trazer o título de volta para casa”, concluiu Samuel de Paulo.

Para ajudar Samuel faça contato com o pai dele Wendel: (27) 98171.0719