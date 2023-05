Após meses de negociações sigilosas iniciadas em janeiro deste ano, o Rio Branco Atlético Clube concluiu o processo de transformação do clube em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O contrato vinculante que oficializa a mudança foi assinado na quarta-feira (24) pelo presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, e representantes da T2R Sports Ltda.

A reunião contou também com a presença do vice-presidente Everton Eleuterio e do presidente do Conselho Deliberativo, Marcos Gumiero. O contrato será submetido à deliberação e votação dos sócios em uma assembleia, conforme estabelecido no estatuto do clube.

A conversão do Rio Branco em SAF abrirá novas oportunidades de crescimento no mercado financeiro e permitirá investimentos essenciais para impulsionar a estrutura do clube e elevar a qualidade do futebol capa-preta. Com a aprovação da diretoria do clube, a T2R Sports Ltda – empresa formada pelos fundadores das startups Zaitt e Shipp – investirá pelo menos R$ 50 milhões ao longo de uma década, sendo que R$ 10 milhões serão destinados à infraestrutura do clube, incluindo a construção de um centro de treinamento.

A transação foi estruturada pela Matix Capital, a mesma empresa responsável por trazer a Eagle Holdings, de John Textor, para o Botafogo, além da 777 Partners para o Vasco, entre outros clubes. A Matix Capital é reconhecida por sua experiência na estruturação e constituição de SAFs no país. A VPx, consultoria estratégica liderada por Rodrigo Miranda, ex-CEO da Zaitt e Shipp, também desempenhou um papel importante no processo de planejamento estratégico.

O presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, ressaltou que o objetivo principal é recuperar a relevância do clube no cenário nacional, fortalecendo o futebol e o orgulho capa-preta. Victor Oliveira, da Matix Capital, destacou que a gestão do futebol no Brasil está se profissionalizando e levando os clubes a um novo patamar de investimentos. Por sua vez, Renato Antunes, CEO da T2R Sports, afirmou que os próximos anos exigirão muito trabalho, mas o Rio Branco certamente se tornará um dos maiores casos de sucesso entre as SAFs brasileiras.