*Por Maria Leandra Aroeira| Na tarde desta quarta-feira (30), foi realizada uma Reunião Pública para esclarecimentos sobre as multas e a fiscalização de trânsito em Guarapari. A sessão foi realizada na Câmara Municipal e contou com a presença dos vereadores, do secretário e do subsecretário municipal de Trânsito, da empresa Rizzo Parking, de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além da imprensa e de moradores.

No início da sessão, o vereador e relator da Comissão de Serviços, Obras Públicas e Fiscalização, Oldair Rossi, fez algumas considerações sobre os objetivos da reunião. “Estamos aqui para esclarecer o que está acontecendo para a sociedade de Guarapari. Estamos recebendo uma enxurrada de denúncias. Elas vão chegando e nós temos que apurar”, declarou o parlamentar.

Agente de trânsito usando distintivo da Polícia

Uma das irregularidades que chamou a atenção durante a reunião foi uma foto que mostra um agente de trânsito utilizando um distintivo da Polícia Viária. Questionado sobre o fato, o secretário Municipal de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho, afirmou que a conduta é proibida e que o servidor foi repreendido pela ação. “Quando tivemos ciência, não só notificamos o servidor que estava usando, mas também os demais, de que é proibido e não é uma conduta aceitável”, declarou ele.

Quando perguntado sobre as medidas tomadas em resposta à conduta, como a possível abertura de um processo administrativo, o secretário alegou que somente houve uma orientação verbal e que o caso não se repetiu. A resposta provocou reclamações e manifestações de revolta entre o público presente na sessão.

Troca de informações entre agentes

Um vídeo apresentado durante a reunião mostra um agente da empresa Rizzo Parking, responsável pelo estacionamento rotativo, conversando com um agente de trânsito municipal. Foi mostrado também um áudio onde um agente do estacionamento rotativo dá informações sobre um veículo, apontando quais infrações deveriam ser autuadas pelos agentes de trânsito que estavam em outro local. “Vamos ficar de olho, pedir a colaboração de vocês para ter mais respeito pelo trabalho de vocês e pelo nosso”, diz o agente no áudio.

Sobre o assunto, a representante da Rizzo Parking alegou não haver nenhum acordo para a troca de informações entre os agentes. Essa prática, segundo especialistas legais, levanta sérias questões éticas e legais, como destacado por Ednei Vieira Pereira, representante da OAB presente na reunião. “O agente de trânsito não pode terceirizar a autuação. Ele só responde por aquilo que vê e presencia. O agente que autuou a infração sem estar presente cometeu um crime”, declarou o advogado.

*em outras matérias o portal 27 trará mais destaques sobre a reunião publica e sobre a questão do trânsito em Guarapari.