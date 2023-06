A Cidade Saúde tem um novo milionário. No último sábado (17), um apostador de Guarapari, ganhou o prêmio acumulado de R$ 51.774.681,61 da Mega-Sena através de uma aposta feita pela internet. O concurso 2602 foi realizado durante a noite.

Os números sorteados foram: 11 – 14 – 16 – 30 – 32 – 46. Além do grande prêmio, três outras apostas do Espírito Santo quase acertaram. Duas apostas simples, de seis números, feitas em São Gabriel da Palha e Viana, acertaram a quina e receberão R$ 44.054,71 cada uma. Outra aposta, com oito números, feita em Vitória, também acertou a quina e receberá R$ 132.164,10.

A estimativa do próximo concurso, que ocorrerá na quarta-feira (21), é de um prêmio de R$ 3.000.000,00. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O valor da aposta simples, com seis números marcados, é de R$ 5.