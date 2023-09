*Por Maria Leandra Aroeira|Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional direcionados para o setor do turismo. Por meio do Programa Qualificar ES, estão sendo oferecidas 420 vagas na modalidade presencial, distribuídas em oito municípios capixabas. Os cursos são ministrados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur). As inscrições seguem até o dia 15 de setembro no site www.qualificar.es.gov.br

Os cursos oferecidos são para garçom e auxiliar de cozinha, disponíveis nos seguintes municípios: Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória.

Pré-requisitos. Para se inscrever, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos: ter no mínimo 16 anos até a data da matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado.

Sobre os cursos. As qualificações visam preparar os alunos para atuarem em restaurantes, cafés, hotéis e empreendimentos relacionados ao setor do turismo, além daqueles que desejam se inserir no mercado de trabalho.

As aulas serão ministradas das 19h às 22h, e as aulas terão início no dia 26 de setembro. O aluno inscrito receberá o certificado do curso somente se cumprir, no mínimo, 75% da carga horária.

Vagas em Guarapari. No total, foram disponibilizadas 60 vagas para os moradores de Guarapari. Confira abaixo os locais onde acontecerão as aulas:

Curso de Garçom – Igreja Católica São José

Endereço: Rua Maria de Lurdes Caliente, s/n, Portal Clube.

Quantidade de vagas: 30.

Curso de Auxiliar de cozinha – Comunidade Santíssima Trindade

Endereço: Rua Lauro Faria Santos, s/n, Jardim Santa Rosa.

Quantidade de vagas: 30.