Foram prorrogadas as inscrições do Processo Seletivo dos cursos técnicos de Nível Médio dos Centros Estaduais de Ensino Técnico (CEET) Talmo Luiz Silva, de João Neiva, e Vasco Coutinho, de Vila Velha. Os candidatos têm até a próxima terça-feira (27) para se inscreverem nas vagas dos cursos oferecidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

A oferta é de 270 vagas no CEET Talmo Luiz Silva, localizado em João Neiva, e 480 vagas no CEET Vasco Coutinho, situado em Vila Velha, totalizando 750 vagas para 15 cursos técnicos e uma especialização técnica com duração de até dois anos.

Para se inscrever, é preciso acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão utilizando número de CPF e e-mail próprio do candidato e, após, acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br , ler as orientações contidas no edital e preencher a ficha de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A indicação inválida de opção de curso no formulário de inscrição implicará o cancelamento da mesma. O comprovante de inscrição deverá ser impresso pelo candidato no ato da inscrição e conterá as informações sobre a identificação do candidato e a pontuação para a classificação.

A classificação será realizada mediante o cálculo em que serão consideradas as pontuações do resultado anual/média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referente ao ano letivo de 2022, ou ao último ano cursado pelo candidato, com resultado aprovado, observando-se até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos. O cálculo pode ser visualizado no edital.

Serão classificados para a matrícula os candidatos com maior pontuação por ordem decrescente.

Na classificação dos candidatos, em caso de empate na pontuação, serão obedecidos, para desempate, os critérios, a seguir, aplicáveis na seguinte ordem:

maior pontuação em Língua Portuguesa;

idade, prevalecendo o candidato de idade mais avançada;

ordem de inscrição.

Os candidatos suplentes serão relacionados por ordem classificatória e poderão se matricular, caso haja vagas, por ordem de chegada, de acordo com o cronograma divulgado com o resultado, conforme a organização das turmas pelo CEET ofertante.

Será considerado ELIMINADO o candidato que:

usar meios fraudulentos;

deixar de apresentar qualquer documento solicitado.

informar as NOTAS FINAIS diferentes do apresentado nos itens presentes no edital

O resultado será divulgado no dia 27 de junho, no site da Secti www.secti.es.gov.br e no site www.selecaoaluno.es.gov.br.

O período de inscrição tem início nesta quarta-feira (07) e segue até o dia 25.

Veja os cursos ofertados em cada CEET:



CEET Talmo Luiz Silva – 270 vagas

Administração

Automação Industrial

Estética

Mecânica

Segurança do Trabalho

Gastronomia

Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica

CEET Vasco Coutinho – 485 vagas

Administração

Estética

Eventos

Gastronomia

Informática

Logistica

Modelagem do Vestuário

Multimídia

Produção de Moda

Programação de Jogos Digitais

Rádio e Televisão

Redes de Computadores

Leia o Edital AQUI:

https://selecaoaluno.es.gov.br/Tecnico/Concurso.aspx?id=82