Um professor de 58 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (10) em Vitória, durante a Operação Observante II, realizada pela Polícia Federal. O objetivo da ação era combater a posse e divulgação de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet.

A operação foi realizada por uma equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Federal do Espírito Santo. Além da prisão do professor, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em sua residência, onde foram apreendidos equipamentos de mídia.

De acordo com a Polícia Federal, os materiais serão submetidos a perícia para identificar os arquivos armazenados e compartilhados e verificar se existe algum indicativo de abuso sexual ou outros suspeitos praticando o crime.

Por meio de um rastreamento da rede mundial de computadores, realizado por policiais federais e com a quebra do sigilo telemático dos IPs (endereço de acesso ao site), foi detectado o usuário que recebeu e pode ter compartilhado arquivos com o conteúdo, durante as investigações referentes à operação.

Um Inquérito Policial foi instaurado para os trabalhos de vigilância na internet em que foram verificados arquivos entre imagens e vídeos, vinculados ao investigado, contendo exploração sexual infantil.

O suspeito detido já foi encaminhado ao sistema prisional. Ele e outros investigados na operação responderão pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre dois a seis anos de reclusão, e poderão ainda responder pelo crime de posse de arquivos, no caso de flagrante, durante cumprimento da busca, presente no art.241-B cujas penas variam de um a quatro anos de reclusão.