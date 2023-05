Os seres humanos sempre se perguntaram se a Terra já foi visitada por alienígenas pelo menos uma vez em sua história. Mas, um professor de Harvard disse que os humanos já foram visitados por objetos extraterrestres, pelo menos até 2017.

O físico teórico Avi Loeb apresentou sua teoria sobre o objeto peculiarmente formado que entrou recentemente em nosso sistema solar. Ele discute sua hipótese sobre este objeto desconhecido em seu livro intitulado “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” (Extraterrestre: o primeiro sinal de vida inteligente além da Terra).

O objeto interestelar “Oumuamua” foi visto pela primeira vez em 2017 no Observatório Haleakala do Havaí pelo telescópio Pan-STARRS. Os pesquisadores descobriram que o objeto veio da direção de Vega, uma das estrelas da constelação de Lira. O objeto viajou cerca de 25 anos-luz para chegar à Terra e passou pelo plano eclíptico em 6 de setembro.

Oumuamua, “explorador” em havaiano, acelerou três dias depois que os pesquisadores o avistaram pela primeira vez. Em 7 de outubro, finalmente passou pela Terra e rapidamente se moveu em direção à constelação de Pegasus e à escuridão além.

Loeb, líder da equipe do departamento de astronomia da Universidade de Harvard, insiste que a ideia de que Oumuamua é o primeiro objeto interestelar descoberto em nosso sistema solar. Ele nega que o objeto seja outro cometa, pois a ideia está muito ligada ao “familiar”. Em entrevista ao New York Post, o chefe do departamento foi perguntado sobre o que aconteceria quando um homem das cavernas visse um telefone. Ele diz que, como pedras cercavam o homem das cavernas, ele pensaria que o telefone era apenas outra pedra brilhante.

Loeb diz que dois fatos suportam a ideia de que Oumuamua é uma tecnologia extraterrestre avançada em vez de um cometa. Primeiro, o objeto mediu de cinco a dez vezes mais longo do que era largo. Esta forma em forma de charuto é altamente incomum para objetos espaciais. Dois, o movimento do objeto foi inesperado. Ele afirma que Oumuamua foi excessivamente empurrado para longe do sol.

Sobre o segundo fato, a atração gravitacional do sol deveria ter feito Oumuamua viajar mais rápido à medida que se aproximava e mais devagar à medida que o sol o jogava para longe dele. No entanto, isso não aconteceu com o objeto. Loeb observou que, apesar de acelerar apenas um pouco, ainda era uma quantidade estatisticamente significativa.

Então, estamos sozinhos? Uma civilização extraterrestre passou por nosso mundo em 2017? E se deixou algo aqui para nós quando o fez?