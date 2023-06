Chegou ao conhecimento do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) que, na manhã desta quarta-feira (21), golpistas têm enviado e-mails utilizando o nome do Procon-ES, principalmente para fornecedores, informando que o órgão recebeu uma reclamação relacionada à empresa e direcionando um link para que a pessoa tenha acesso aos autos da notificação.

A diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, informou que isso se trata de uma ação de golpistas e que o Instituto não envia notificações por e-mail, utilizando-se sempre da plataforma oficial ProConsumidor, dos Correios ou dos agentes de fiscalização devidamente identificados.

“O Procon-ES já comunicou o fato aos órgãos competentes. O golpe do falso Procon também está acontecendo em outros estados. Essa é mais uma das diversas modalidades de fraudes virtuais, em que criminosos se passam por órgãos públicos para roubar dados pessoais”, contou Letícia Nogueira.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (27) 3323-6237 ou pelo telefone 151.