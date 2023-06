A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde deste domingo (11) na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, um homem, de 27 anos, transportando cerca de 2kg de pasta base de cocaína.

Durante fiscalização da operação Corpus Christi 2023, a PRF abordou um veículo Vw/Voyage, de cor branca, com placas de Vitória. O condutor mostrou-se incomodado com a abordagem e com a verificações no seu veículo. Os policiais avistaram uma sacola plástica de cor preta sobre o banco do passageiro, na qual a droga foi encontrada.

O homem, que estava sozinho no veículo, informou que é morador do Bairro da Penha e que buscou a droga no bairro Itarare para realizar a entrega na região do Caparaó, sem citar local e quem receberia o produto ilícito.

Além da cocaína, o homem levava 5 pedras de Haxixe PAC, uma droga produzida em laboratório a partir de uma substância extraída das folhas da Cannabis Sativa, com efeitos bem mais fortes, quando comparado com a maconha. A Europa é o maior consumidor do mundo deste produto, como em Portugal e Irlanda.

O homem, a droga e o veículos foram encaminhados para delegacia da Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante.

Carro roubado adulterado recuperado. A Policia Rodoviária Federal efetuava fiscalização com foco no combate à criminalidade, momento em que foi abordado o automóvel JEEP/COMPASS LONGITU, de cor cinza, portando placas QXO0C95.

Ao ser indagado acerca da procedência do veículo, o condutor informou que adquiriu o veículo a cerca de 5 meses, no valor de R$ 60.000,00, pago em espécie, tendo como contato uma pessoa de nome Rodrigo, transação feita pela internet, não sabendo mais informações sobre a procedência do veículo. Ao prosseguir com a fiscalização, foi identificado que o QR Code da placa traseira não apresentou a leitura da placa.

Isso fez com que a equipe de Policiais aprofundassem na verificação dos demais sinais identificadores do veículo JEEP/COMPASS LONGITU, que apresentou indícios de adulteração na numeração do chassi, motor, vidros e plaquetas, sendo a numeração original suprimida e regravada nova numeração.

Através de outros sinais identificadores foi possível identificar tal veículo com ocorrência de ROUBO/FURTO para a placa: RFW8F09, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro/RJ na data de 13/10/2022, conforme boletim: 0009131/2022. Diante de todo o exposto, o homem foi conduzido juntamente com o veículo e apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim/ES, para as medidas cabíveis.