A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Independência 2023, de 0h desta quinta-feira(07) até meia-noite de domingo (10) em todas as rodovias federais do Espírito Santo. O feriado da Independência é o primeiro feriado prolongado após o retorno das férias de julho, associado aos recentes registros de acidentes, requerendo atuação eficiente para a redução na gravidade de ocorrências.

Embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas estão no foco do planejamento operacional para intensificação da fiscalização. Considerando que o próximo feriado será somente em 12 de outubro, muitas pessoas planejaram viagens para este final de semana, exigindo atenção total da PRF para que voltem seguros para casa.

A PRF no ES fez seu planejamento operacional tendo como base os dados de acidentes e de infrações de 2023, segundo diretrizes discutidas em evento realizado no Estado na semana de 28/08 a 01/09, chamado de Operação Temática de Diagnóstico de Pontos Críticos de Acidentalidade – OTEDIAG.

A operação temática permitiu o aprimoramento do efetivo da PRF/ES para realizar inspeções viárias voltadas à identificação de fatores de risco para ocorrência de sinistros de trânsito, integrando a PRF com outras instituições como o DNIT, Concessionárias, ANTT, CETRAN, SAMU, BPTran, Transportadoras, visando a solidificação de parcerias para realização de ações conjuntas voltadas à promoção da segurança viária, sempre alinhada aos objetivos da ONU para a 2ª Década de Ações para Segurança Viária.

Antes de sair de casa, fique atento para as dicas da PRF para uma viagem segura:

1. Planeje sua rota com antecedência: Saiba qual caminho percorrerá e esteja familiarizado com as estradas que utilizará. Utilize tecnologias como GPS para ajudar na navegação.

2. Faça uma revisão do veículo: Certifique-se de que seu veículo está em boas condições antes de pegar a estrada. Verifique os pneus, freios, fluidos, luzes e tudo o mais necessário para garantir um bom funcionamento.

3. Respeite as leis de trânsito: Cumpra todas as leis de trânsito, incluindo limites de velocidade, sinalizações e regras de ultrapassagem.

4. Evite distrações ao volante: Não utilize dispositivos eletrônicos enquanto dirige, como o celular. Mantenha sua atenção totalmente voltada para a estrada.

5. Descanse antes de viajar: Certifique-se de estar descansado antes de iniciar uma viagem longa. A fadiga pode afetar negativamente sua capacidade de reação.

6. Jamais dirija após ter ingerido álcool. A bebida alcoólica reduz a capacidade psicomotora, afetando diretamente a segurança na direção.

Não se esqueça: se precisar, conte com a PRF.

Emergência, ligue 191.

A PRF atuará em horários e locais de maior incidência de acidentes, a fim de coibir as imprudências que colocam em risco a segurança no trânsito.