A Polícia Rodoviária Federal realizou na madrugada e manhã desta quarta (14) na BR 101, em Guarapari, fiscalização de combate ao tráfico de drogas e/ou armas, com foco em ônibus intermunicipais, interestaduais e de turismo.

Em dois ônibus abordados, saídos de São Paulo e com destino a Vitória, foi encontrada droga nos bagageiros. Duas pessoas foram presas na operação. A fiscalização contou com utilização dos Cães Farejadores da PRF, Urbano, Urso, Sheik e Narco, e com apoio da PF, com Cães Farejadores Wolf e Kyra.

1º ônibus. Por volta de 06h30 desta quarta (14) a PRF abordou um ônibus da Viação Águia Branca, itinerário São Paulo/SP X Vitória/ES. Como de praxe, foram utilizados os cães especialistas que marcaram positivamente para a presença de ilícitos em uma mala preta, com o ticket de bagagem nº 11712568. Ao abrir a mala, foram encontrados 43 tabletes, pesando aproximadamente 24,9 kg (com embalagem) de substância, que por sua cor, formato, embalagem e odor, é popularmente conhecida como maconha.

Levando para o tio. Foi verificado junto ao motorista, o nome do detentor da mala, e o mesmo informou que pertencia a passageiro masculino sentado na poltrona nº 2. Ato contínuo, os PRF subiram no ônibus, e solicitaram que o passageiro descesse. Ao ser perguntado sobre a propriedade da mala, ele confirmou ser sua, e que a estava levando para um tio de nome Fernando, que morava em Vitória/ES. O passageiro, de 40 anos, é morador de São Bernardo do Campo, em SP.

Foi encontrado na carteira do passageiro um ticket de bagagem que confirma ser ele o proprietário da mala em que estava o entorpecente. Diante dos fatos, o homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil em Guarapari.

2º ônibus. Por volta de 07h30, foi abordado um ônibus Buser da Empresa Lídia Turismo Ltda, itinerário São Paulo/SP x Vitória/ES. Durante verificação dos Cães no bagageiro do veículo houve indicação para presença de droga em uma bolsa de lona verde.

Ao ser aberta a bolsa, foram localizados 24 tabletes que, por sua cor, formato, embalagem e odor, é popularmente conhecida como maconha. Ao serem pesados, totalizaram 19kg. Segundo registros do motorista, a mala pertencia a uma passageira, que foi abordada no interior do veículo.

A passageira, de 21 anos, moradora do bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, ES, mostrou-se nervosa, enquanto segurava uma mochila preta e cinza. Dentro dessa mochila foram encontrados 2 tabletes, pesando aproximadamente 2,2 kg com embalagem, de substância, que por sua cor, formato, embalagem e odor, é popularmente conhecida como pasta base de cocaína.

Ao ser perguntada sobre a propriedade da mala, ela confirmou ser sua, e que estava levando para o “Trem Bala”, sem saber informar o nome da pessoa que iria receber. A facção Trem Bala é o braço armado da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que atua na região do Bairro da Penha, na Capital. Diante dos fatos, a mulher e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil em Guarapari.