Na manhã deste domingo (14), um jovem de 20 anos faleceu após pegar a arma de um Policial Civil, tentar fugir e trocar tiros com a polícia em Itapemirim, região Sul do Estado. Segundo a Polícia, o suspeito era natural de Iconha, também no Sul, e estava sendo levado para a delegacia suspeito de cometer o crime de receptação.

No momento em que o jovem percebeu que seria encaminhado para a cela da delegacia, entrou em luta corporal com o policial civil que estava recebendo a ocorrência e com o militar que a entregava. O suspeito conseguiu pegar a arma do policial civil e atirou contra ele, atingindo-o na perna. Em seguida, fugiu, trocando tiros com os policiais militares.

“O policial civil foi atingido por um disparo no fêmur, que provocou uma fratura. Ele foi socorrido para o PA de Marataízes e depois, transferido para a Unimed em Cachoeiro para cirurgia. Ele está bem”, contou o delegado delegado plantonista, Thiago Viana para a imprensa.

Imediatamente, foi solicitado apoio, sendo atendido por policiais militares, agentes da Guarda Municipal de Itapemirim e da Secretaria de Justiça, além de policiais de folga. O suspeito foi alcançado e preso, mas estava baleado no momento da prisão e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo do jovem será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser liberado aos familiares. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já tinha passagens por tráfico de drogas, furtos e crimes relacionados à Lei Maria da Penha. O policial civil ferido recebeu socorro e não corre risco de morte. A arma do policial foi recuperada.