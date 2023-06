A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), divulgou no último dia 3 de maio, o Edital de Convocação para regularização dos permissionários que prestam serviços regulares de táxi no município.

Segundo a prefeitura, a medida tem como objetivo promover a fiscalização semestral dos veículos e garantir a qualidade do serviço oferecido à população.

Julho. Os taxistas autorizados deverão comparecer à sede da Septran, localizada na Avenida Oceânica, Nº1462, Ed. Praia da Maruja, Loja 22, Praia do Morro, até o dia 12 de julho. Durante esse período, será realizada a vistoria anual nos veículos, verificando a adequação dos mesmos às normas estabelecidas.

Pendentes. Ainda de acordo com a prefeitura, uma novidade desta convocação é a oportunidade de regularização para os veículos que estão pendentes de substituição devido ao vencimento da vida útil ou falta de equipamentos, plotagem e outros requisitos. Essa medida visa garantir a segurança e conforto dos passageiros, bem como a padronização dos táxis no município.

O secretário de Postura e Trânsito, Luiz Cardoso, enfatizou a importância de os taxistas estarem atentos às informações contidas no Edital de Convocação. Segundo ele, a apresentação dos veículos é obrigatória para todos os taxistas licenciados. Os titulares das permissões devem comparecer pessoalmente, munidos do formulário padrão preenchido e dos documentos necessários. Para mais informações, os taxistas podem entrar em contato com o setor de transporte na Septran.