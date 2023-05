Na tarde desta sexta-feira (19), por volta das 16h45, um grave acidente automobilístico ocorreu na região do KM 215 da BR 101, em Ibiraçu. Três veículos foram envolvidos na colisão transversal que resultou em danos materiais significativos e deixou algumas pessoas feridas.

Um dos ocupantes do veículo acidentado era Alessandro Broedel Torezani, prefeito de Sooretama (ES), que se encontrava como passageiro no momento do incidente. Após o impacto, o prefeito foi socorrido pela equipe da Concessionária ECO 101 e encaminhado ao Hospital São Camilo, localizado em Aracruz, inicialmente sem gravidade aparente.

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu devido a um descuido no trânsito por parte do veículo TOYOTA/ETIOS SD X VSC, que atravessou a rodovia sem verificar a presença dos demais veículos que seguiam pela mesma via. A imprudência resultou na colisão com os veículos M.BENZ/ATEGO 1719 CL e FIAT/STRADA WORKING CD.

Feridos. Além do prefeito, uma mulher de 53 anos, que também estava no TOYOTA/ETIOS, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Felizmente, o condutor do M.BENZ/ATEGO, um jovem de 28 anos, e o condutor do FIAT/STRADA, um homem de 52 anos, saíram ilesos do acidente.