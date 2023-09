As forças de Segurança do Espírito Santo localizaram, nesta sexta-feira (01), os corpos dos três adolescentes desaparecidos há cerca de duas semanas em Sooretama. No último dia 18 (sexta-feira) três adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, desapareceram após um tiroteio em Sooretama, na região Norte do Espírito Santo.

As buscas por Carlos Henrique, Kauã Loureiro e Wellington Gomes mobilizam a cidade e as forças de segurança do Estado. De acordo com familiares, os adolescentes moravam no bairro Sayonara e eram amigos desde a infância. Os jovens não possuem ligação com o crime organizado e também não tinham o hábito de sair de casa sem avisar.

Na tarde do dia 18, aconteceu um tiroteio no bairro Areal, próximo de onde os adolescentes moravam. Segundo informações de parentes, os três saíram para saber o que teria acontecido no local do crime e não foram mais vistos. A região é conhecida por conflitos entre traficantes de diferentes bairros, mas nenhum dos jovens desaparecidos tinham passagens pela polícia ou envolvimento com o tráfico de drogas. “Meu filho nunca teve envolvimento com nada. A criação que ele teve foi tudo direitinho. Tem tudo que precisa. É menino doce, humilde, bem arrumado, de boa aparência”, disse Leomar Simon, pai de Wellington, em entrevista para o g1ES.

Detalhes serão divulgados em entrevista coletiva nesta sexta-feira (01), às 18h15, na Sesp.