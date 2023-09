*Por Maria Leandra Aroeira| O subtenente da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, preso em flagrante após disparar e causar a morte do cão de uma influenciadora digital em Guarapari, teve sua liberdade provisória concedida.

Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, passou por uma audiência de custódia no último domingo (10), após ser autuado por maus-tratos aos animais. O juiz de plantão, Rubens José da Cruz, concedeu a liberdade provisória ao suspeito sem a necessidade de pagamento de fiança. Contudo, como parte das condições de sua liberdade, Anderson está proibido de deixar a Grande Vitória sem autorização prévia da Justiça e não poderá usar armas de fogo.

Entenda o caso. Na tarde de sábado (9), um cão da raça golden retriever, identificado como Churros, morreu na Praia do Morro após ser baleado pelo subtenente aposentado. Segundo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o militar efetuou dois disparos de arma de fogo em direção ao cachorro. A defesa alega que Anderson agiu em legítima defesa, argumentando que o animal o teria atacado primeiro.

O cão é da família da influenciadora digital Iuly Lima, que não presenciou o caso. No momento dos disparos, Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, irmã da influenciadora digital, passeava pela Rua Vitória Maria da Conceição com Churros, o marido e três crianças. Em seu depoimento, ela afirmou que Churros estava solto e latiu para o policial, que se assustou, sacou a arma e teria ameaçado: “vou matar o seu cachorro”, antes de efetuar dois disparos. A dona do cão assinou um termo circunstanciado por não guardar com a devida cautela o animal.