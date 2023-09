Em uma tarde que ficará marcada na memória da comunidade da Praia do Morro, dois bravos policiais militares do 10º Batalhão realizaram um ato heroico ao salvar uma recém-nascida de apenas 19 dias. O incidente ocorreu no dia 29 de agosto, uma terça-feira que se transformou em um momento de tensão e, finalmente, de gratidão.

Os protagonistas deste resgate inesperado foram o Subtenente Borges e o Soldado Kaleb, que estavam em pleno atendimento a uma ocorrência quando foram surpreendidos por pedidos de socorro vindos de várias pessoas. Sem hesitar, os militares responderam ao chamado imediato e correram para verificar a natureza da emergência.

O que encontraram foi de arrepiar: a tia da bebê segurava a pequena Liz nos braços, e a criança estava quase desacordada, sufocando com o leite materno. A gravidade da situação deixou todos em pânico, mas o ST Borges não perdeu tempo e iniciou a manobra de desobstrução de vias aéreas, conhecida como manobra de Heimlich. Enquanto realizavam o procedimento crucial, os policiais encaminharam imediatamente a bebê para o HIFA – Hospital Infantil da cidade, onde ela receberia o atendimento de emergência necessário.

Hoje, alguns dias após esse dramático incidente, a pequena Liz está bem, e o clima que paira sobre a família e a comunidade é de alegria e gratidão. Os militares, a convite da família, visitaram Liz e relembraram os momentos de tensão que viveram juntos. “Fomos instrumentos de Deus, estávamos no lugar certo e na hora certa”, relatou o Subtenente Borges durante a visita, refletindo sobre a intervenção que salvou a vida da bebê.

Os pais de Liz, profundamente emocionados, expressaram sua profunda gratidão aos militares pelo ato corajoso e rápido que permitiu o salvamento de sua filha. Em meio a abraços e lágrimas de alegria, a comunidade da Praia do Morro celebra a vida da pequena Liz e a dedicação heróica dos policiais militares que estavam dispostos a arriscar tudo para salvar uma vida inocente.