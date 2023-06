A 10ª Companhia Independente está promovendo um curso de capacitação para todos os policiais militares da unidade, com o objetivo de familiarizá-los com os novos equipamentos adquiridos recentemente pela PMES, incluindo os Fuzis Imbel IA2 e IWI Arad calibre 5.56, além da Pistola Glock calibre .40.

Essas instruções tiveram início no dia 05 e serão concluídas hoje, em 07 de junho, no Clube de Tiro de Piúma. O objetivo é garantir que os policiais estejam habilitados no uso técnico, tático e responsável dessas armas, a fim de empregá-las com eficiência durante o serviço.

O Major Walter Francisco de Araújo Filho, comandante da companhia, destaca a importância de valorizar os policiais, enfatizando a necessidade de uma qualificação técnico-profissional contínua para que possam atender de forma adequada à sociedade capixaba, bem como garantir sua própria segurança pessoal no desempenho de suas funções diárias.

Seguindo essa perspectiva, o comando da unidade também estabeleceu uma parceria com o Dr. Zilmar Freitas, da Sociedade Psicanalística Miesperanza, para ministrar uma série de palestras durante as instruções de tiro. Essas palestras visam melhorar a qualidade de vida e promover a capacitação emocional dos profissionais de segurança pública nos municípios abrangidos pela companhia.