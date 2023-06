A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 300kg de maconha na noite desta quarta-feira (14) na BR-101, em Viana. A droga foi encontrada em um veículo Fiat Kronos de cor vermelha, conduzido por um homem de 40 anos, que foi preso.

A PRF realizava fiscalização de combate à criminalidade, com foco em tráfico de droga e arma em ônibus interestadual, intermunicipal e de turismo, automóveis e caminhões, quando o veículo Fiat Kronos chamou a atenção por estar com somente um ocupante, seu condutor, e aparentar transitar com excesso peso, semelhante a veículo com suspensão rebaixada.

Após acompanhamento na BR 101, o veículo foi abordado já na entrada da Sede do município de Viana. O condutor, ao descer do veículo, imediatamente informou que estava transportando produto ilícito.

Os policiais encontraram pacotes em formato, cor e odor característicos de maconha sobre banco de passageiro, no assoalho e no porta malas. O condutor disse que trabalha como motorista de aplicativo em Cariacica e que recebeu R$ 11 mil para buscar a droga em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para entregar droga em Viana, no Espírito Santo. O carro que homem utilizou para o transporte era alugado.

O veículo, a droga apreendida e o homem detido foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.