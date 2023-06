A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, recuperou, na última sexta-feira (26), uma égua furtada de uma fazenda em Ribeirão do Cruzeiro, no município de Aracruz, em fevereiro deste ano. O suspeito do furto já foi identificado e responderá pelo crime.

O titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Leandro Sperandio, ressaltou que essa recuperação demonstra o respeito e o compromisso que a Polícia Civil do Espírito Santo tem com o produtor rural.

“Para o produtor, essa égua tem muito valor, além do descaro ter a propriedade rural invadida por ladrões, que furtaram gado, cavalos e até suínos. A lei é branda para esse tipo de conduta. O crime de furto merece ser tratado com maior rigor pela legislação. De todo modo, fizemos a nossa parte e encerramos a semana felizes em devolver a égua ‘pretinha’ para o seu Geraldo”, disse o delegado Leandro Sperandio.

A égua foi restituída ao dono e o suspeito do furto já foi identificado e responderá pelo crime.