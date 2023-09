A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, prendeu, na tarde deste sábado (09), o agente socioeducativo, Tiago Muniz de Souza , acusado de matar o caminhoneiro, de 35 anos, e balear um homem, de 44 anos, após um briga em um bar.

O crime ocorreu nessa quinta-feira (07), no bairro Santa Luzia, em Cariacica. O acusado foi preso ao se apresentar na Delegacia. Na noite dessa quinta-feira (07), dois homens foram alvejados por disparos de arma de fogo, no bairro Santa Luzia, em Cariacica.

Duas vítimas. Segundo as informações levantadas pela equipe da Polícia Militar, uma das vítimas, de 44 anos, foi socorrida por populares e encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, de onde foi transferida, posteriormente, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O outro homem, um caminhoneiro, de 35 anos teve o óbito confirmado no local do fato.

Segundo testemunhas, o crime teria ocorrido após um desentendimento entre as vítimas e o autor dos disparos, que se evadiu logo em seguida. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato.

De acordo com o chefe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, no mesmo dia, a polícia iniciou as averiguações para tentar localizá-lo.

“Após a juntada de elementos de informações que confirmassem a materialidade e a autoria delitiva, representou-se pela prisão temporária ao plantão do Judiciário, sendo deferido. Ao tomar conhecimento que estava sendo procurado, o investigado se apresentou na sede do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), no bairro Barro Vermelho, na Capital”, disse o delegado.

Ele será encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Iases. Por meio de uma nota, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informa que “está ciente dos fatos, mas que ainda não foi informado, oficialmente, sobre a prisão do agente. Esclarece ainda que confia no trabalho da Polícia Civil e que as providências administrativas sobre o caso estão sendo adotadas”.