No último sábado (20), durante um patrulhamento de rotina no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, uma equipe da Polícia Militar agiu prontamente para salvar a vida de uma mãe e seu bebê, que se encontrava engasgado e desacordado.

A guarnição, composta pelos cabos Diogo e Cabelino, recebeu um chamado desesperado da senhora Dalila Rios da Silva Barreto. Ela relatou que seu filho recém-nascido, Daniel Rios Vaneli Barreto, de apenas sete dias de vida, havia engasgado e não apresentava reações físicas.

Sem perder tempo, o cabo Diogo se posicionou no banco traseiro da viatura e realizou uma manobra conhecida como “manobra Heimlich” para desobstruir as vias aéreas do bebê. Ele colocou a criança de bruços sobre a perna e deu tapinhas nas costas durante todo o trajeto até o Hospital Unimed da cidade.

Um outro policial, o soldado Pablo, que estava fora de serviço, passava pelo local e percebeu a situação crítica. Prontamente, ele embarcou na viatura para prestar auxílio no socorro à criança. A poucos metros do hospital, o bebê reagiu aos primeiros socorros realizados pelo cabo Diogo, conseguindo respirar normalmente novamente.

Ao chegarem ao hospital, a equipe médica assumiu o atendimento, realizando os procedimentos necessários e os devidos exames na criança. Após receber a notícia de que o bebê estava em segurança e em boas condições, a guarnição retornou ao patrulhamento de rotina.

O rápido e eficaz atendimento prestado pela Polícia Militar foi fundamental para preservar a vida do bebê Daniel, demonstrando o comprometimento e a dedicação desses profissionais em situações de emergência.