Os restos mortais do ator Jeff Machado da Costa, de 44 anos, que estava desaparecido desde janeiro, foram descobertos pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). O corpo estava enterrado a uma profundidade de dois metros, dentro de um baú de madeira amarrado e concretado, em um terreno localizado na Rua Itueira, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

A identificação do corpo foi possível por meio da análise das impressões digitais de Jeff. O advogado da família confirmou as informações, afirmando que o corpo foi encontrado na segunda-feira, dia 22. A perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a identidade do corpo no dia seguinte, 23 de maio.

A família já foi informada sobre a descoberta. O advogado também mencionou que a família está se dirigindo ao Rio de Janeiro para lidar com os trâmites burocráticos e providenciar o traslado do corpo para Santa Catarina.

Janeiro. Jeff desapareceu no final de janeiro após sair de uma residência em Campo Grande. A família ficou sabendo do desaparecimento quando uma organização não governamental entrou em contato informando que oito cães haviam sido encontrados abandonados na casa dele.

A mãe do ator já suspeitava de contatos recentes feitos através de aplicativos de mensagens. Segundo ela, todas as supostas mensagens enviadas pelo filho à família eram apenas de texto e não correspondiam ao seu estilo de escrita. Ela acredita que alguém estava se passando pelo filho.