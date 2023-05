A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, recuperou um veículo que havia sido roubado no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, apreendeu drogas, dinheiro, munições, aparelhos celulares e material para embalo de entorpecentes. A ação ocorreu durante diligências realizadas na última sexta-feira (26), no bairro Nossa Senhora da Conceição, no mesmo município. Um homem de 25 anos foi preso na ação.

A equipe recebeu informações de que um veículo modelo Cactus teria sido roubado no Rio de Janeiro e levado para Guarapari. Seguindo a localização informada pela empresa de rastreamento de veículos, o carro foi localizado em frente a um prédio, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Segundo informações de populares, o carro teria sido deixado no local por volta das 6h da manhã e o condutor teria entrado em um dos apartamentos do prédio.

Os policiais interfonaram para um dos apartamentos, momento em que um indivíduo apareceu na varanda, e ao perceber a presença da equipe, pulou para o imóvel vizinho e conseguiu empreender fuga. A proprietária do imóvel franqueou a entrada dos policiais e informou que havia feito um acordo verbal de aluguel, há poucos dias, com um dos envolvidos.

No interior do apartamento não havia mobílias. Em um dos quartos, foram localizados 485 pinos de cocaína, 371 buchas de maconha, 322 pedras de crack, um tablete de maconha de 460 gramas, uma pedra de crack pesando 452 gramas, R$ 1.620,00 em espécie, duas sacolas de cocaína, duas balanças de precisão, munições e três aparelhos celulares, além do veículo Cactos com restrição de roubo.

Após buscas no entorno, a equipe conseguiu identificar e prender o suspeito que alugou o imóvel. Ele tem diversas passagens por tráfico de drogas e condenação por homicídio qualificado, no município de Linhares.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros, por meio do sistema de rastreamento do veículo, foi possível descobrir que o carro foi roubado no estado do Rio de Janeiro e passou oito dias na favela da Mangueirinha, em Duque de Caxias, conhecida por intensa movimentação de tráfico de drogas e possível local onde o veículo apreendido foi adulterado. As investigações apontam que o veículo usado para trazer a droga foi adulterado e ostentava placas falsas no trajeto.

O homem vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, petrechos para o tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de munição e receptação. Após procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. O outro envolvido que conseguiu fugir, foi identificado e sua prisão representada.